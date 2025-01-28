A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Yeni Başantrenörü Oliver Roy Camino Oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda Yeni Dönem

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İspanyol antrenör Oliver Roy Camino'yu başantrenör olarak atadı. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, Camino ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Oliver Roy Camino Kimdir?

45 yaşındaki Oliver Roy Camino, özellikle Barcelona başta olmak üzere pek çok önemli kulüpte antrenörlük yapmış bir isimdir. EHF Şampiyonlar Ligi kupasını iki kez kazanan Camino, kariyeri boyunca Sant Esteve Sesrovires, OAR Gracia Sabadell, Sant Marti-Adrianenc ve Zamalek gibi takımlarda da görev almıştır.

Beşiktaş ile Geçmiş Dönemi

Camino, 2023 yazından bu yana Türkiye Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş takımının başındaydı. Artık A Milli Takım'ı çalıştıracak olan Camino için yeni bir sayfa açılmış oluyor.