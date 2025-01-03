A Milli Erkek Hentbol Takımı, Uluslararası Karpat Turnuvası'nda Romanya'ya Yenildi

Uluslararası Karpat Turnuvası'nda İlk Maç

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'da düzenlenen Uluslararası Karpat Turnuvası'nın ilk karşılaşmasında ev sahibi Romanya ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Pitesti şehrindeki Mioveni Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Macera İyi Başlamadı

Takımımız, karşılaşmaya istediği gibi başlayamadı ve ilk yarıyı 14-7'lik skorla geride tamamladı. İkinci yarıda da, Romanya'nın üstün oyununu sürdürmesi sonucunda karşılaşma 35-26 sona erdi.

Sonraki Maç

Milli takım, Uluslararası Karpat Turnuvası kapsamındaki bir sonraki mücadelesinde yarın Gürcistan ile karşılaşacak. Hentbolda zorlu geçen bu turnuvada, Türkiye'nin performansı merakla bekleniyor.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'da düzenlenen Uluslararası Karpat Turnuvası'ndaki ilk maçında ev sahibi Romanya ile karşılaştı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'da düzenlenen Uluslararası Karpat Turnuvası'ndaki ilk maçında ev sahibi Romanya ile karşılaştı.