A Milli Erkek Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda Tarihi 6. Sıra

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale çıkarak 'Filenin Efeleri' adıyla turnuvayı dünya 6'ncısı olarak tamamladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 21:06
A Milli Erkek Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda Tarihi 6. Sıra

A Milli Erkek Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda 6. Oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonasını 6. sırada tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Açıklama

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, FIVB Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez çeyrek finalde mücadele eden milli takımın başarısına dikkat çekildi. Açıklamada, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Filipinler’de düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attığı belirtildi.

Turnuva boyunca sergiledikleri üstün performansla öne çıkan millilerimiz, çeyrek finale yükselerek Türk voleybolu adına büyük bir gurur yaşattı. Çeyrek final karşılaşmalarının ardından açıklanan sıralamaya göre, 'Filenin Efeleri' şampiyonayı dünya 6’ncısı olarak tamamladı.

Federasyon açıklamasında ayrıca bu derecenin, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Dünya Şampiyonası tarihindeki en iyi derece olduğu vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Sadık Vefa Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Oldu
2
Süper Lig 7. hafta hakemleri açıklandı
3
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu Rövanş Maçları Tamamlandı
4
Sivasspor, Serikspor maçının gelirini Filistin'e bağışlıyor
5
Gaziantep FK, Samsunspor Hazırlıklarına Devam Etti - 27 Eylül
6
Beşiktaş, Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
7
A Milli Erkek Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda Tarihi 6. Sıra

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim