A Milli Erkek Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda Tarihi 6. Sıra

A Milli Erkek Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda 6. Oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonasını 6. sırada tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Açıklama

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, FIVB Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez çeyrek finalde mücadele eden milli takımın başarısına dikkat çekildi. Açıklamada, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Filipinler’de düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attığı belirtildi.

Turnuva boyunca sergiledikleri üstün performansla öne çıkan millilerimiz, çeyrek finale yükselerek Türk voleybolu adına büyük bir gurur yaşattı. Çeyrek final karşılaşmalarının ardından açıklanan sıralamaya göre, 'Filenin Efeleri' şampiyonayı dünya 6’ncısı olarak tamamladı.

Federasyon açıklamasında ayrıca bu derecenin, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Dünya Şampiyonası tarihindeki en iyi derece olduğu vurgulandı.