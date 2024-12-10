A Milli Erkek Voleybol Takımı 2025 Milletler Ligi Grupları Belli Oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı 2025 Milletler Ligi'nde Hedef Büyüttü

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 yılında katılacağı Milletler Ligi'ndeki (VNL) grupları açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan duyuruda, milli takımın uluslararası arenadaki ilk mücadelelerini yapacağı tarih ve yerler detaylandırıldı.

2025 VNL, toplamda 3 ayaktan oluşacak ve her hafta 4 karşılaşma oynanacak. Türkiye, turnuvanın ilk haftasında 11-15 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında ise 25-29 Haziran 2025 tarihlerinde Bulgaristan'da, son olarak da 16-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Japonya'da boy gösterecek.

Toplamda 16 takımın mücadele edeceği VNL'de, 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'e giren ekipler, finallere katılmaya hak kazanacak.

A Milli Takımın Grupları

1. Hafta (Çin-Xi'an): Çin, Polonya, Japonya, Sırbistan, Hollanda

Çin, Polonya, Japonya, Sırbistan, Hollanda 2. Hafta (Bulgaristan-Burgaz): Bulgaristan, Japonya, Fransa, Slovenya, Ukrayna

Bulgaristan, Japonya, Fransa, Slovenya, Ukrayna 3. Hafta (Japonya-Chiba): Japonya, ABD, Brezilya, Arjantin, Almanya

Milliler, bu zorlu mücadelelere en iyi şekilde hazırlanarak, uluslararası arenada başarılı sonuçlar elde etme hedefinde.