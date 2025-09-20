A Milli Erkek Voleybol Takımı Çeyrek Finalde Polonya ile Eşleşti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde 24 Eylül'de Polonya ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 17:12
A Milli Erkek Voleybol Takımı Çeyrek Finalde Polonya ile Eşleşti

A Milli Erkek Voleybol Takımı Çeyrek Finalde Polonya ile Eşleşti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek Polonya ile eşleşti.

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen turnuvada milli takım, G Grubu'nu namağlup lider tamamladı ve son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Polonya ise B Grubu'nu mağlubiyet görmeden birinci tamamladı ve son 16 turunda Kanada'yı setlerle 18-25, 25-23, 25-20 ve 25-14 sonuçlarıyla 3-1 yendi.

Maç Takvimi

A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Polonya arasındaki çeyrek final maçı 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

