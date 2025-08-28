DOLAR
41,04 0,02%
EURO
48,11 -0,61%
ALTIN
4.508 -0,61%
BITCOIN
4.627.947,1 -0,44%

A Milli Erkek Voleybol Takımı İtalya'da 3 Hazırlık Maçı Oynayacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 29-31 Ağustos'ta Torino'da FIPAV Kupası'nda üç hazırlık maçıyla Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürecek.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 18:30
A Milli Erkek Voleybol Takımı İtalya'da 3 Hazırlık Maçı Oynayacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı İtalya'da 3 Hazırlık Maçı Oynayacak

Dünya şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'daki hazırlık turnuvası FIPAV Kupası'na katılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, milli takım, Filipinler'in 12-28 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası öncesi 29-31 Ağustos tarihlerinde, Torino kentinde 3 hazırlık maçına çıkacak.

Maç Programı

Yarın TSİ 21.30'da: İtalya ile karşılaşma.

30 Ağustos Cumartesi TSİ 18.00'de: Hollanda ile karşılaşma.

31 Ağustos Pazar TSİ 16.00'da: Almanya ile karşılaşma.

Kamp Kadrosu

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Mert Matic, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler

Libero: Beytullah Hatipoğlu, Berkay Bayraktar

İLGİLİ HABERLER

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çaykur Rizespor, Taylan Antalyalı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
2
Universitatea Craiova - İstanbul Başakşehir Rövanş Maçı: Hakem ve Kadrolar
3
Sivasspor Teknik Direktörü Korkmaz'tan Taraftara Sabır Çağrısı
4
21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası Samsun'da Başladı
5
Samsunspor - Panathinaikos: UEFA Avrupa Ligi Play-off Rövanşı Hakem ve Kadrolar
6
Wilfried Singo: RAMS Park'ta Oynamak İçin Sabırsızım | Galatasaray'ın Yeni Transferi
7
Otizm ve Mental Yüzme Takımı Tayland'da 11 Madalya Kazandı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi