A Milli Erkek Voleybol Takımı İtalya'da 3 Hazırlık Maçı Oynayacak
Dünya şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'daki hazırlık turnuvası FIPAV Kupası'na katılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, milli takım, Filipinler'in 12-28 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası öncesi 29-31 Ağustos tarihlerinde, Torino kentinde 3 hazırlık maçına çıkacak.
Maç Programı
Yarın TSİ 21.30'da: İtalya ile karşılaşma.
30 Ağustos Cumartesi TSİ 18.00'de: Hollanda ile karşılaşma.
31 Ağustos Pazar TSİ 16.00'da: Almanya ile karşılaşma.
Kamp Kadrosu
Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Mert Matic, Yiğit Savaş Kaplan
Smaçör: Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler
Libero: Beytullah Hatipoğlu, Berkay Bayraktar