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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Başına Slobodan Kovac Geçti

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Sırp Slobodan Kovac oldu. Kovac, geçmişte başarılı bir antrenörlük kariyerine sahip.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 15:32
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Başına Slobodan Kovac Geçti

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Yeni Dönem

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Slobodan Kovac getirildi. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından yapılan açıklamada, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Semih Oktay tarafından düzenlenen törende Kovac ile resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

Slobodan Kovac'ın Kariyeri

2008-2009 sezonunda antrenörlük kariyerine adım atan 57 yaşındaki Sırp çalıştırıcı, çok sayıda kulüp takımında görev aldı. Kovac, milli takımlar düzeyinde Avrupa şampiyonaları ve kulüp düzeyinde ise 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 2 Sırbistan Ligi ve 1 Challenge Kupası şampiyonluğu elde etti.

Uluslararası Başarılar

Slobodan Kovac, 2014-2015 sezonunda İran, 2017-2018'de Slovenya ve 2019-2021 arasında ise Sırbistan milli takımlarında başantrenörlük yaptı. Sporcu olarak da 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda bronz, 2000 Sydney Olimpiyatları'nda ise altın madalya kazanarak uluslararası alanda büyük başarılara imza attı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Slobodan Kovac getirildi. Türkiye...

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Slobodan Kovac getirildi. Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Semih Oktay (sağda) katıldığı törende Slobodan Kovac (solda) ile resmi sözleşme imzalandı.

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