A Milli Futbol Takım, EURO 2024'te yarı final için Hollanda ile karşılaşıyor

A Milli Futbol Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak olan kritik mücadele, TRT 1 ve tabii'den canlı olarak yayınlanacak.



A MİLLİLER YARI FİNAL İÇİN HOLLANDA KARŞISINDA

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada son 8 takım arasına kalan Türkiye, bu akşam Hollanda'yı geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Maç, Berlin Olimpiyat Stadı'nda Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

-Ay-yıldızlı ekibimiz, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen milli takımımız, büyük bir başarıya imza attı.

Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Bu başarı, Hollanda'nın turnuvadaki iddiasını ortaya koydu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAÇTA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçını izlemek üzere Berlin'e gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maça katılımı, milli takımımıza moral ve destek olacak.

A Milli Takım, yarınki maç için hazırlıklarını Barsinghausen'deki kamp merkezinde tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Cezalı olan Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Hollanda karşılaşmasının taktik hazırlıkları yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da antrenmanı izledi.



Milli takım, (TSİ) 16.00'da uçakla Berlin'e hareket edecek ve Berlin Olimpiyat Stadı'nda (TSİ) 19.00'da teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu basın toplantısı düzenleyecek.

MAÇIN HAKEMİ FRANSIZ CLEMENT TURPIN

Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer olacak. Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, yarınki maçta forma giyemeyecek. Ancak cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın sahadaki yerini alabilecek. Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor, bu da takımın tam kadro sahaya çıkabileceği anlamına geliyor.



TÜRKİYE'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli)

Orta saha: İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Hakan Çalhanoğlu (Inter)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

HOLLANDA'NIN KADROSU

Kaleci: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton)

Defans: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Girona), Matthijs de Ligt (Bayern Münih), Stefan de Vrij, Denzel Dumfries (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool)

Orta saha: Ryan Gravenberch (Liverpool), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Tijjani Reijnders (Milan), Jerdy Schouten, Joey Veerman (PSV), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq)

Forvet: Steven Bergwijn, Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atletico Madrid), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (Leipzig), Wout Weghorst (Hoffenheim), Joshua Zirkzee (Bologna)