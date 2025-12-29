Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirerek maç hazırlıklarını yoğunlaştırdı.
Bordo-mavililer, günün ikinci antrenmanını saat 16.00'da yapacağı çalışma ile sürdürecek.
Maç Detayları
Karşılaşma, 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
