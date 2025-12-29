Kocaelispor’un İlk Yarı Karnesi: İç Sahada Güçlü, Deplasmanda Zayıf

Kocaelispor’un ilk yarı karnesi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 17 haftalık ilk yarı performansında iç sahada dikkat çeken bir grafik sergiledi. Yeşil-siyahlılar, 9 iç saha maçının 8’inde yenilgi almayarak taraftarı önünde etkili bir tablo çizdi.

Genel durum

Kocaelispor, 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak ilk yarıyı 23 puanla 8. sırada tamamladı. İç sahada 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 18 puan toplayan Körfez ekibi, Trabzonspor ile birlikte kendi sahasında en çok maç kazanan 3. takım oldu. Deplasmanda ise 8 maçta yalnızca 5 puan toplayabildi; deplasmanda 1 galibiyet ve 2 beraberlikle misafir olduğu maçlarda en az puan toplayan 3. takımdan biri oldu.

İç saha ve deplasman performansı

Trendyol Süper Lig’de kendi sahasında en çok galibiyet alan takım Galatasaray (7) olurken, Fenerbahçe 6 galibiyet elde etti. Kocaelispor ise sahasında 5 galibiyetle Trabzonspor ile aynı sırayı paylaştı. Ancak deplasmandaki tablo farklı: Körfez ekibi konuk olduğu maçlarda yalnızca 1 galibiyet çıkarabildi.

Süre ve oyuncu istatistikleri

Kocaelispor’da en çok süre alan oyuncu kaleci Aleksandar Jovanovic oldu; 17 maçta da 90 dakika sahada kalarak bin 530 dakika süre aldı. Takımda en çok süre alan diğer isimler Anfernee Dijksteel (bin 213 dakika) ve Tayfur Bingöl (bin 187 dakika) oldu. Botond Balogh (bin 15 dakika) ve Hrvoje Smolcic (bin 3 dakika) da bin dakika barajını aşan oyuncular arasında yer aldı.

Gol yükü ve gol dağılımı

Kocaelispor’da en çok gol atan oyuncular Bruno Petkovic ve Tayfur Bingöl oldu; ikisi de 5’er gol kaydetti. Takımın diğer gollerini Serdar Dursun (2), Daniel Agyei (1), Hrvoje Smolcic (1) ve Habib Ali Keita (1) attı. 17 haftada takım toplam 16 gol atarken, bu gollerin 11’i ayakla, 2’si kafa, 2’si penaltıdan ve 1’i kendi kalesine oldu.

Maç içi gol dağılımı

Körfez ekibi maçların ilk 15 dakikasında hiç gol atamazken, dakika 16-30, 31-45 ve 61-75 aralıklarında 3’er gol kaydetti. Toplam 17 karşılaşmanın 7’sinde kalesini gole kapatan Kocaelispor, 7 maçta da kalesinde sadece 1 gol gördü.

Savunma ve kart istatistikleri

Kocaelispor, ilk yarıda toplam 16 gol yerken, bunların 8’i ayakla, 6’sı kafayla ve 2’si penaltıdan geldi. Takımın 17 maçta gördüğü 42 sarı kartın 25’i ikinci yarılarda çıktı. Yeşil-siyahlılar kartları en çok son 15 dakikalarda gördü; dakika 76-90 arası 10, 31-45 arası 9 sarı kart ile öne çıktı. Ayrıca takımda 2 kırmızı kart (Samet Yalçın ve Can Keleş) kaydedildi.

Oyuncu değişiklikleri

Süper Lig genelinde toplamda bin 342 oyuncu değişikliği yapılırken Kocaelispor 17 maçta 73 kez oyuncu değişikliği yaptı. Bu istatistikte Kocaelispor, ligde orta sıralarda yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası ve hazırlık programı

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda eleme turunda Karacabey Belediyespor ve grup aşamasının ilk maçında Erzurumspor FK’yı yenerek 2 maçtan da galip ayrıldı. Kupada toplam 5 gol atan Körfez ekibi, bu maçlarda 2 gol yedi. Golleri Darko Churlinov (2), Furkan Gedik (1), Ahmet Sağat (1) ve Joseph Boende (1) kaydetti.

Kamp takvimi

Kocaelispor, bir haftalık aranın ardından yarın Körfez Brunga Tesisleri’nde toplanacak ve 31 Aralık’ta ikinci yarı hazırlıklarına tesislerinde topbaşı yapacak. Takım 4 Ocak’ta Antalya Belek’te Spice Otel’de kampa gidecek, 7 Ocak’ta Calista Otel’de Kasımpaşa ile hazırlık maçı oynaması planlanıyor ve 12 Ocak’ta kampı tamamlayacak. Kocaelispor, 13 Ocak 2026 Salı günü saat 18.00’de deplasmanda Gaziantep FK ile kupa maçına çıkacak; ardından 18 Ocak’ta ligde Trabzonspor’u ağırlamak için Kocaeli’ye dönecek.

Öne çıkanlar: 17 haftada 23 puanla 8. sıra, iç sahada 9 maçın 8’inde yenilgi almama, Jovanovic’in bin 530 dakika sahada kalması ve Petkovic ile Tayfur’un 5’er golle takım gol yükünü paylaşması.

