Kutay Şimşek, Wushu Sanda Türkiye Şampiyonu (80 kg)

Niğdeli sporcu Kutay Şimşek, 13-28 Aralık'ta Yalova'da düzenlenen Türkiye Wushu Sanda Şampiyonası'nda 80 kilo kategorisinde altın madalyayla Türkiye Şampiyonu oldu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:31
Türkiye Wushu Sanda Şampiyonası, 13-28 Aralık tarihlerinde Yalova'da gerçekleştirildi.

80 kilo kategorisinde altın madalya

80 kilo kategorisinde mücadele eden Kutay Şimşek, turnuva boyunca rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.

Final müsabakasında İstanbul temsilcisi rakibini de yenmeyi başaran Şimşek, ilk kez katıldığı Wushu Sanda Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına, Şimşek Spor Kulübü bünyesinde yarışan başarılı sporcumuz Kutay Şimşek ve antrenörü Köksal Arıkan’ı tebrik ederek eder başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

