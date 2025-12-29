DOLAR
Somaspor, Cafer Elek ile anlaştı — TFF Nesine 2. Lig'de yeni teknik direktör

Somaspor, TFF Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarı öncesi 39 yaşındaki Cafer Elek ile anlaştığını açıkladı; takım ilk yarıyı 16. sırada tamamladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:23
Somaspor, Cafer Elek ile anlaştı

TFF Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, teknik direktörlük görevi için Cafer Elek ile anlaştığını resmi olarak duyurdu.

Manisa temsilcisi, ligde zor geçen ilk yarının ardından takımın başına tecrübeli ismi getirerek ikinci yarıya güçlü bir başlangıç hedefliyor.

İlk yarı raporu

Somaspor, TFF Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 16. sırada tamamladı. Ligin ilk devresinde alınan sonuçlar şu şekilde: 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet. Takım topladığı 9 puan ile ligde kalma mücadelesi veriyor. İlk yarıda attığı gol sayısı 15 olurken, kalesinde gördüğü gol sayısı 44 olarak kayıtlara geçti.

Cafer Elek'in kariyerine kısa bakış

39 yaşındaki Cafer Elek, futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra antrenörlüğe 2020 yılında Ceyhan Belediyesporda yardımcı antrenör olarak başladı. Ardından Samsunsporda scout ve şef scout görevlerinde bulundu.

Elek, daha sonra Adana 1954 FK ve Etimesgut Belediyesporda sportif direktörlük görevlerini üstlendi. Teknik direktör olarak ilk görevini ise Etimesgut SKta 2024-2025 sezonunda gerçekleştirdi; burada 27 maça çıktı.

Etimesgut SK'tan sonra sırasıyla Yozgat Belediyesi Bozok Spor ve Zonguldakspor FKı çalıştıran Elek, 29 Ekim 2025 tarihinde Zonguldakspor FK ile yollarını ayırdı. Elek'in 29 Aralık 2025 tarihi itibariyle Somaspor ile anlaştığı öğrenildi.

Somaspor yönetimi ve taraftarları, ikinci yarıda takımın toparlanması ve ligde kalma hedefinin gerçekleşmesi için Elek ile birlikte yeni bir dönem başlatmayı amaçlıyor.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

