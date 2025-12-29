DOLAR
Yunusemre Belediyespor Erkek Judo Takımı Süper Lig’e Yükseldi

Yunusemre Belediyespor erkek judo takımı, Ankara'daki yükselme müsabakalarında ikinci olarak Türkiye Judo Süper Ligi'ne yükseldi; Manisa'ya kupa ve madalyayla döndü.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:03
Turnuva özeti

Ankara’da düzenlenen Süper Lig’e Yükselme Müsabakalarında finale kadar yükselen Yunusemre Belediyespor Erkek Judo Takımı, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi. Kırmızı-beyazlı ekip, Manisa’ya kupa ve madalya ile döndü.

Maç sonuçları

Turnuvaya etkili bir başlangıç yapan Yunusemre Belediyespor, ilk turda Tekirdağ Hayrabolu Belediyespor'u 4-1 mağlup etti. Çeyrek finalde Karaman İl Özel İdarespor karşısında 5-0Bilecik GSİM Spor Kulübü'nü 5-0 yenerek finale yükseldi. Final müsabakasında ise Sakarya Çaybaşı Spor Kulübü'ne mağlup oldu ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Başkanın değerlendirmesi

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: 'Sporcularımız ve antrenörlerimiz, mindere yüreklerini koyarak Manisa’yı en iyi şekilde temsil etti. Süper Lig’e yükselmek kulübümüz adına çok önemli bir adımdır. Sayın Belediye Başkanımız Semih Balaban’ın spora ve sporcuya verdiği destek, bu başarıların en önemli yapı taşlarından biridir. Kendilerine kulübümüz ve sporcularımız adına teşekkür ediyorum.'

Kadro ve gelecek

Bu sonuçla Yunusemre Belediyespor Erkek Judo Takımı, önümüzdeki sezon Türkiye Judo Süper Liginde mücadele etmeye hak kazandı. Süper Lig’e yükselen takımın kadrosu şu isimlerden oluşuyor: 66 kg Mustafa Efe Barak, 73 kg Emin Levent Yelkenci, 81 kg Salih Kuzu, 90 kg Enes Pınar, +90 kg Abdülkadir Afşin.

