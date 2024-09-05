A Milli Futbol Takımı 632. Maçına Çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Galler ile Karşılaşıyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk mücadelesinde yarın, deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, Türkiye'nin toplamda yapacağı 632. karşılaşma olacak.

Tarihçesi

101 yıllık köklü tarihinde, A Milli Takım 346 resmi ve 285 özel olmak üzere toplam 631 maç yaptı. Bu karşılaşmalarda 245 galibiyet, 148 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı.

Deplasman ve İç Sahada Oynanan Maçlar

Türkiye, bu karşılaşmalardan 270'ini deplasmanda, 272'sini iç sahada ve 89'unu tarafsız sahada gerçekleştirdi. Takım, bu süreçte rakip filelere 861 gol atarken, kalesinde 905 gol gördü.

Yunanistan ve Kosova Müsabakaları

Millî takım, bugüne dek oynadığı 631 karşılaşmada yalnızca bir hükmen galibiyet aldı. Yunanistan ile 17 Kasım 2015 tarihinde oynanan özel maç, 0-0'lık sonuçla tamamlandı ancak Yunanistan'ın kural dışı oyuncu oynatması sebebiyle bu maç Türkiye'nin lehine 3-0 olarak tescil edildi. Ayrıca, 21 Mayıs 2014'te Kosova ile yapılan ve 6-1 kazanılan özel maç, Kosova'nın UEFA ve FIFA üyeliği olmaması nedeniyle değerlendirilmedi.

Vincenzo Montella Dönemi

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Türkiye, 14. maçında Galler ile karşılaşacak. Montella'nın kadrosunda bulunduğu ilk 3 maçta Türkiye galibiyetler elde etti fakat sonrasında oynanan 5 maçta galibiyet almayı başaramadı. Türkiye, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet hasretine son verdi.

Sonuçlar ve İstatistikler

Montella'nın yönettiği 13 karşılaşmada Türkiye toplamda 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 19 gol atan millî takım, kalesinde 20 gol gördü. İşte Vincenzo Montella dönemindeki sonuçlar: