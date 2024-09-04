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A Milli Futbol Takımı Galler Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

A Milli Futbol Takımı, Galler karşılaşması için Cardiff'te antrenmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 23:44
A Milli Futbol Takımı Galler Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

A Milli Futbol Takımı Galler Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

A Milli Futbol Takımı, 6 Eylül Cuma günü Cardiff'te Galler ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi için antrenmanlarını basına kapalı olarak gerçekleştiriyor.

İlk Çalışmalar Basına Kapalı Gerçekleşti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, hazırlıklara video toplantı ve fitness salonunda ısınma çalışmaları ile başlandı. Antrenman, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella yönetiminde, pas ve rondo uygulamaları ile sürdürüldü.

Taktik Çalışmalar Ve Maç Simülasyonu

İdman esnasında, Galler maçı için taktik çalışmalar yapıldı ve antrenman maçı gerçekleştirildi. Ancak, kalçasında ağrısı devam eden Hakan Çalhanoğlu, takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

TFF Yönetimi İdmanı İzledi

A Milli Takımın antrenmanını, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ve Ceyhun Kazancı, Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ile Genel Sekreter Abdullah Ayaz da takip etti.

Son Hazırlıklar ve Cardiff'e Uçuş

A Milli Takımı, Galler ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki son çalışmasını yarın saat 10.45'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık kısmı medya mensuplarına açık olacak. Takım, saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Cardiff'e hareket edecek.

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