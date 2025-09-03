2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Başlıyor: Türkiye, Gürcistan'a Konuk

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4 takımlı 6 grupta ilk maçlar yarın başlayacak. Elemelerde daha önce başlayan 5 takımlı 6 grup karşılaşmaları mart ayında oynanmaya başlamıştı.

A Milli Futbol Takımı

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile mücadele edecek. Ay-yıldızlı takım, ilk maçında yarın Gürcistan'a konuk olacak. Karşılaşma Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda, TSİ 19.00'da başlayacak ve müsabaka TV8'den naklen yayınlanacak.

Elemelerin işleyişi

54 ülkenin yer aldığı Avrupa elemeleri, kasım ayında tamamlanacak. 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım katılacak. Kasım ayında gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan turnuvaya gitmeye hak kazanacak.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım olmak üzere toplam 16 takım play-off'larda mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

Gruplar

A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya

B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre

C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya

D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna

E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE

F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz

G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta

H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino

I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova

J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk

L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık

2026 FIFA Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç oynanacak. Turnuvanın açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda yapılacak.

2026 FIFA Dünya Kupası final maçı ise 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda oynanacak.