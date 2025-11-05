MSKÜ'de Cumhuriyet’in 102. Yılı Sporla Coşkuyla Kutlandı

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi, 20-28 Ekim tarihlerinde düzenlenen spor etkinlikleriyle Cumhuriyet’in 102. yılını kutladı; dereceye girenlere madalya verildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:26
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı etkinlikleri kapsamında 20-28 Ekim tarihlerinde kapsamlı spor müsabakaları düzenleyerek coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.

Etkinlikler ve organizasyon

Fakülte, bir hafta süren etkinlik takviminde farklı branşlarda müsabakalar düzenledi. Organizasyonların sorumluluğunu üstlenen akademik isimler ve yürüttükleri etkinlikler şu şekildeydi:

Öğretim Görevlisi Bahadır Altay öncülüğünde bisiklet turnuvası gerçekleştirildi.

Dr. Öğretim Üyesi Mine Müftüler liderliğinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Öğretim Görevlisi Zeynep Aydoğan masa tenisi müsabakalarına öncülük etti.

Öğretim Görevlisi Hatice Dilhun Sukan tarafından pickleball karşılaşmaları yapıldı.

Prof. Dr. Gönül Babayiğit oryantiring etkinliğini yönetti.

Prof. Dr. Osman Mutlu ise tenis müsabakalarını organize etti.

Etkinliklere başta öğrenciler olmak üzere akademik ve idari personel ile emekli üniversite çalışanları da yoğun katılım sağladı.

Ödül töreni

Müsabakaların tamamlanmasının ardından Spor Bilimleri Fakültesi'nde bir ödül töreni düzenlendi. Müsabakalarda dereceye girenler madalyanın sahibi oldu.

Dereceye giren sporcuların ödülleri, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Öğretim Elemanları tarafından verildi.

