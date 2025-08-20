A Milli Futbol Takımı — Gürcistan maçı biletleri satışta (4 Eylül, Tiflis)

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubunda Gürcistan ile oynayacağı müsabakanın biletleri bugün satışa çıktı.

Maç Detayları

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşma 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanacak ve müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.

Bilet Fiyatları ve Satış Noktaları

Federasyonun duyurusuna göre misafir tribün bilet fiyatları 1000 lira olarak belirlendi. Futbolseverler biletlerini www.passo.com.tr veya Passo Mobil uygulaması üzerinden temin edebilecek.

Satın Alma Koşulları

Açıklamada ayrıca bilet satışında Passolig kart zorunluluğu aranmadığı bildirildi.