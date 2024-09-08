A Milli Futbol Takımı, İzlanda Maçına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı İzlanda Maçına Hazır

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'un 2. müsabakasında yarın İzmir'de İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, son antrenmanını gerçekleştirdi.

Son Antrenman Detayları

Müsabakanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda, teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açıldı. Arda Güler, Galler maçı sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmanı takımdan ayrı sürdürdü.

Ayrıca, kırmızı kart cezası nedeniyle İzlanda maçında yer alamayacak olan Barış Alper Yılmaz ile Ümit Milli Takım oyuncusu Mustafa Hekimoğlu da idmanda yer aldı.

TFF Başkanının Katılımı

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Hacıosmanoğlu, Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu ile bir süre sohbet etti.

Müsabaka Bilgileri

Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan hakem Enea Jorgji tarafından yönetilecek olan Türkiye-İzlanda maçı, yarın saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci karşılaşması olan İzlanda maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Millilerin Gürsel Aksel Stadı'nda yaptığı antrenmanında Arda Güler takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci karşılaşması olan İzlanda maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Millilerin Gürsel Aksel Stadı'nda yaptığı antrenmanında Arda Güler takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci karşılaşması olan İzlanda maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Millilerin Gürsel Aksel Stadı'nda yaptığı antrenmanında Arda Güler takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci karşılaşması olan İzlanda maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Millilerin Gürsel Aksel Stadı'nda yaptığı antrenmanında Arda Güler takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci karşılaşması olan İzlanda maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Millilerin Gürsel Aksel Stadı'nda yaptığı antrenmanında Arda Güler takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci karşılaşması olan İzlanda maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Millilerin Gürsel Aksel Stadı'nda yaptığı antrenmanında Arda Güler takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci karşılaşması olan İzlanda maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Millilerin Gürsel Aksel Stadı'nda yaptığı antrenmanında Arda Güler takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci karşılaşması olan İzlanda maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Millilerin Gürsel Aksel Stadı'nda yaptığı antrenmanında Arda Güler takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci karşılaşması olan İzlanda maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Millilerin Gürsel Aksel Stadı'nda yaptığı antrenmanında Arda Güler takımdan ayrı çalıştı.