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A Milli Futbol Takımı'nda Montella Dönemi: 15 Maçta 40 Futbolcu

A Milli Futbol Takımı, Montella yönetiminde 15 maçta 40 oyuncu sahaya çıktı ve 22 gol kaydetti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:16
A Milli Futbol Takımı'nda Montella Dönemi: 15 Maçta 40 Futbolcu

A Milli Futbol Takımı'nda Montella İle 15 Maçta 40 Oyuncu

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, İzlanda karşısında elde ettiği 3-1 galibiyetle birlikte toplamda 15. maçına çıktı. Bu süreçte Montella, 33 tanesi ilk 11'de olmak üzere toplam 40 futbolcuya forma şansı verdi.

Montella'nın İdare Etmesiyle Elde Edilen Sonuçlar

A Milli Takım, Montella yönetiminde oynadığı 15 maçta, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak mücadele etti. Bu karşılaşmalarda 22 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.

Maç Performansları

Ay-yıldızlı ekip, Montella döneminde kazandığı önemli maçlar arasında Hırvatistan (1-0), Almanya (3-2) ve İzlanda (3-1) yer alıyor. Montella'nın ekibi, İtalya (0-0) ve Galler (1-1) ile beraberlikler yaşarken, Macaristan (0-1), Portekiz (0-3) ve Hollanda (1-2) karşısında mağlup oldu.

Futbolcu Tercihleri ve Gol Sayıları

Montella altında 40 farklı oyuncu şans bulurken, bu oyunculardan 33'ü 11'de yer aldı. Barış Alper Yılmaz ve diğer bazı oyuncular sıkça tercih edildi. Montella döneminde 22 gol atan milli takımda, 13 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı.

En Çok Gol Atan Futbolcular

Kerem Aktürkoğlu, düşman kaleyi 5 kez havalandırarak takımın en skorer oyuncusu oldu. Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu 2 gol atarken, çeşitli oyuncular birer gol kaydetti. Gollerin çoğunluğu maçların ikinci yarılarında geldi.

Gol Dağılımı

Gollerin 16'sı ayakla atılırken, 3 gol kafa vuruşu ve diğer 3’ü ise penaltı atışı ile gelirken, son 15 dakikada 7 gol bulundu.

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