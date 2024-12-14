A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri Rakipleri Belli Oldu

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN 2026 DÜNYA KUPASI YOLU

Ay-yıldızlı takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'ndaki rakipleri arasında yer alan yalnızca Gürcistan'a karşı geçmişte galip geldi. Avrupa elemeleri, ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan turnuvaya katılım için zorlu mücadeleler sunuyor.

Grup Rakipleri ve Geçmiş Maçlar

A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri arasında İspanya, Hollanda, Gürcistan ve Bulgaristan yer alıyor. Türkiye, İspanya'ya karşı 11 kez, Hollanda ile ise 15 kez karşı karşıya geldi. Gürcistan ile 6, Bulgaristan ile ise 23 maç tecrübesi bulunuyor.

İspanya ile Tarihi Rekabet

İspanya ile oynanan maçların istatistikleri, Türkiye için pek iç açıcı değil. A Milli Takım, İspanya'ya karşı yalnızca 1 galibiyet alarak 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Bu tarihi zafer, tam 70 yıl önce, 14 Mart 1954'te İstanbul'da, 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında gerçekleşti.

İspanya'nın geçmişteki karşılaşmalarında Türkiye, yalnızca 5 gol atabilirken, kalesinde 17 gol gördü. Özellikle 1954 yılından itibaren oynanan bu maçlarda zorlu bir rakip olarak öne çıkıyor.

Hollanda ile Zorlu Rekabet

Milli takım, Hollanda ile 15 maçta 4 galibiyet elde ederken, 7 karşılaşmayı kaybetti ve 4 maç berabere bitti. Son karşılaşma, EURO 2024 çeyrek finalinde gerçekleşti ve Hollanda 2-1 galip geldi.

Gürcistan'a Karşı Üstünlük

Gürcistan ile 6 maçta karşılaşan A Milli Takım, bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Türkiye bu maçlarda toplamda 15 gol atarken, rakip kalede 6 gol gördü. En son karşılaşma, EURO 2024'te 3-1'lik skorla Türkiye'nin galibiyetiyle sonuçlandı.

Bulgaristan ile Uzun Rekabet Tarihi

Türkiye ve Bulgaristan arasında ise 24. karşılaşma gerçekleşecek. İki takım daha önce 23 kez karşı karşıya geldi, Türkiye 7 galibiyet alırken, Bulgaristan 10 kez kazanmayı başardı. Geçmiş maçlarda toplam 36 gol atan Türkiye, Bulgaristan karşısında 43 golle yanıt aldı. Son karşılaşmada, Türkiye 4-0’lık net bir galibiyet elde etti.

Türkiye'nin bu yeni elemelerdeki serüveni, tarihi rakipleri ile mücadele ederek devam edecek. A Milli Takım, gelecekteki maçlarda başarılar elde etmek için sahada var gücüyle mücadele edecektir.