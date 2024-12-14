DOLAR
34,92 -0,04%
EURO
36,7 0,02%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.550.206,86 -0,11%

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri Rakipleri Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan, Bulgaristan, İspanya ve Hollanda ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 11:04
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri Rakipleri Belli Oldu

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN 2026 DÜNYA KUPASI YOLU

Ay-yıldızlı takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'ndaki rakipleri arasında yer alan yalnızca Gürcistan'a karşı geçmişte galip geldi. Avrupa elemeleri, ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan turnuvaya katılım için zorlu mücadeleler sunuyor.

Grup Rakipleri ve Geçmiş Maçlar

A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri arasında İspanya, Hollanda, Gürcistan ve Bulgaristan yer alıyor. Türkiye, İspanya'ya karşı 11 kez, Hollanda ile ise 15 kez karşı karşıya geldi. Gürcistan ile 6, Bulgaristan ile ise 23 maç tecrübesi bulunuyor.

İspanya ile Tarihi Rekabet

İspanya ile oynanan maçların istatistikleri, Türkiye için pek iç açıcı değil. A Milli Takım, İspanya'ya karşı yalnızca 1 galibiyet alarak 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Bu tarihi zafer, tam 70 yıl önce, 14 Mart 1954'te İstanbul'da, 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında gerçekleşti.

İspanya'nın geçmişteki karşılaşmalarında Türkiye, yalnızca 5 gol atabilirken, kalesinde 17 gol gördü. Özellikle 1954 yılından itibaren oynanan bu maçlarda zorlu bir rakip olarak öne çıkıyor.

Hollanda ile Zorlu Rekabet

Milli takım, Hollanda ile 15 maçta 4 galibiyet elde ederken, 7 karşılaşmayı kaybetti ve 4 maç berabere bitti. Son karşılaşma, EURO 2024 çeyrek finalinde gerçekleşti ve Hollanda 2-1 galip geldi.

Gürcistan'a Karşı Üstünlük

Gürcistan ile 6 maçta karşılaşan A Milli Takım, bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Türkiye bu maçlarda toplamda 15 gol atarken, rakip kalede 6 gol gördü. En son karşılaşma, EURO 2024'te 3-1'lik skorla Türkiye'nin galibiyetiyle sonuçlandı.

Bulgaristan ile Uzun Rekabet Tarihi

Türkiye ve Bulgaristan arasında ise 24. karşılaşma gerçekleşecek. İki takım daha önce 23 kez karşı karşıya geldi, Türkiye 7 galibiyet alırken, Bulgaristan 10 kez kazanmayı başardı. Geçmiş maçlarda toplam 36 gol atan Türkiye, Bulgaristan karşısında 43 golle yanıt aldı. Son karşılaşmada, Türkiye 4-0’lık net bir galibiyet elde etti.

Türkiye'nin bu yeni elemelerdeki serüveni, tarihi rakipleri ile mücadele ederek devam edecek. A Milli Takım, gelecekteki maçlarda başarılar elde etmek için sahada var gücüyle mücadele edecektir.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler'i Ağırlıyor
2
Sacha Boey transferinde taraftarların ağzını açık bırakan gelişme
3
2024 Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası Finali İzmir'de Başladı
4
Galatasaray Kulübü Aralık Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı Başladı
5
Alanya'nın Voleybol Yıldızı Bardia Saadat Zirveye Kilitlenmiş Durumda
6
TÜSF Başkanı Türkmen'den Libya Ziyareti: Eğitim ve Spor İşbirlikleri Güçleniyor
7
Fenerbahçe’nin yeni divan kurulu başkanı belli oldu: Şekip Mosturoğlu seçildi

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!