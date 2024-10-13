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A Milli Futbol Takımı, Tarihinin 635. Maçında İzlanda ile Karşılaşacak

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde 635. müsabakasında yarın İzlanda ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 11:02
A Milli Futbol Takımı, Tarihinin 635. Maçında İzlanda ile Karşılaşacak

A Milli Takım, 635. Maçına Çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup kapsamında yarın İzlanda ile karşı karşıya gelecek ve bu karşılaşma, milli takımın tarihindeki 635. müsabaka olacak.

Tarihçe ve İstatistikler

Türkiye, 101 yıllık futbol geçmişinde toplam 634 maça çıkmış olup, bunların 349'u resmi, 285'i özel maçlardır. Takım, söz konusu maçlarda 247 galibiyet, 149 beraberlik ve 238 yenilgi almıştır. Ay-yıldızlılar, 271 maçı deplasmanda, 274 maçı kendi sahasında, 89 maçı ise tarafsız sahada oynamıştır. Bu süreçte 865 gol atarken, kalesinde 906 gol gördü.

Hükmen Galibiyet Detayı

A Milli Takım, tarihindeki tek hükmen galibiyetini Yunanistan'a karşı elde etti. 17 Kasım 2015'te oynanan özel mücadelede 0-0 berabere kalan maç, Yunanistan'ın kural dışı oyuncu kullanmasından dolayı FIFA tarafından Türkiye lehine 3-0 olarak tescil edildi.

Vincenzo Montella Yönetiminde 17. Maç

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile A Milli Takım, İzlanda karşısındaki maçında, onun yönetiminde 17. müsabakasına çıkıyor. Montella'nın ligdeki ilk üç maçı kazanan Türkiye, sonraki beş maçta ise galibiyet elde edemedi. EURO 2024’te Gürcistan'ı 3-1 yenerek bu galibiyet hasretine son verdi.

Montella’nın Yönetiminde Elde Edilen Sonuçlar

Montella ile takım, 11'i resmi, 5'i özel olmak üzere toplam 16 maçta 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Turnuvanın ilk turlarında heyecan dolu karşılaşmalar sürdü.

Yarınki maça yönelik büyük bir heyecan ve beklenti mevcut, Türkiye'nin zaferle ayrılarak tarihi maçını kutlaması bekleniyor.

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