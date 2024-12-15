Fenerbahçe-Başakşehir Maçından Önemli Notlar

Değişikliklerle Fenerbahçe Sahada

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ederken, teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Athletic Bilbao maçına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.

Mourinho, stadyumda sahaya sürdüğü kadroda Mert Müldür, İsmail Yüksek, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri'yi yedeklerde bırakırken, Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao ikilisini savunmada tercih etti.

Fenerbahçe'nin 4 Eksik İsim

Fenerbahçe maç kadrosunda 4 oyuncusundan mahrum kaldı. Jayden Oosterwolde uzun süredir sakatken, tedavisi devam eden Irfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş da kadroda yer almadı. Ayrıca, Alexander Djiku Beşiktaş karşısında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı durumdaydı.

Yusuf Akçiçek Süper Lig'de Üçüncü Kez Kadroda

Mourinho, genç futbolcu Yusuf Akçiçek'i kadroya dahil etti. Bu, genç oyuncunun bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez maça çıkması oldu.

Çağlar Söyüncü Beş Maç Aradan Sonra İlk 11'de

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir karşısında 5 maç aradan sonra ilk 11'de yer aldı. Sakatlığı nedeniyle bir süre takımını yalnız bırakan Çağlar, bu maçla birlikte sahalara geri döndü.

Becao ve Çağlar Altı Maç Sonra Birlikte

José Mourinho, Alexander Djiku ve Samet Akaydin'in yokluğunda Çağlar Söyüncü ve Becao ikilisini sahaya sürdü. İki oyuncu, 6 maç aradan sonra tekrar birlikte oynama şansı buldu.

Taraftar Desteği

Fenerbahçe-RAMS Başakşehir mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri doldurdu. Yoğun yağışa rağmen, taraftarlar takımlarına sürekli destek verdi ve maçtan bir saat önce yerlerini aldı. Isınma sırasında futbolcuları tek tek selamlayarak destek verdiler.