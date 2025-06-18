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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa'ya Karşı Mücadele Etti

Ekrem Memnun, milli takımın Fransa karşısındaki performansıyla gurur duyduğunu belirtti. Yarın İsviçre ile önemli bir maça çıkacaklar.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 20:32
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa'ya Karşı Mücadele Etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa'ya Karşı Mücadele Etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Fransa'ya 71-69 yenildikleri karşılaşmada sergiledikleri performanstan dolayı takımıyla gurur duyduğunu ifade etti.

‘’Takımımla Gurur Duyuyorum’’

Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleşen maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Memnun, son turnuvalarda yaşanan zorluklara dikkat çekerek, “Olimpiyat ve dünya şampiyonası kaçırdık. Türkiye gibi bir ülke için bu kabul edilebilir değil.” dedi. Ayrıca, Türkiye'nin kulüp seviyesinde Avrupa kupalarında büyük başarılar elde ettiğini hatırlatarak, “Milli takım seviyesinde de büyük turnuvalarda olmayı hak ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Maç Sonrası Değerlendirme

Gruptan çıkarak turnuvada belirli bir noktaya ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Memnun, “Bu turnuvada bir şeyler yapmak istiyoruz. Oyuna yaklaşımımızdan dolayı takımımla gurur duyuyorum.” dedi. Maçta bazı hatalar yaptıklarını, ancak bu mağlubiyetin takımı etkilemesine izin vermeyeceklerini belirtti. “Yarın yeni bir maç olacak,” diyerek, takım içerisindeki tartışmalara hazırlıklı olduklarını ekledi.

İsviçre Maçı Hazırlığı

İsviçre ile oynayacakları maçı değerlendiren Memnun, “İsviçre, burada olmayı hak ediyor. Her rakibe karşı iyi mücadele etmemiz gerek.” ifadelerini kullandı. Yarınki maça %100 hazır olacaklarını ve son ana kadar mücadele edeceklerini belirtti.

Olcay Çakır Turgut: Takımım ve Teknik Ekiple Gurur Duyuyorum

Milli takım kaptanı Olcay Çakır Turgut, ortaya koydukları performanstan memnun olduğunu ve takımıyla gurur duyduğunu ifade etti. Arkadaşlarına gösterdikleri mücadele için teşekkür eden Olcay, “Fransa, turnuvanın favori takımlarından biri, bunu biliyorduk.” dedi.

Hatalardan Çıkacak Dersler

Fransa karşısındaki performansta bazı önemli hatalar yaptıklarını belirten Olcay, “Bunların üzerine çalışacağız. İkinci maça hazırlanacağız.” diye konuştu. Grup aşamasında kalan İsviçre ve Yunanistan maçlarına dikkat çeken tecrübeli basketbolcu, “Yarın da İsviçre karşısında daha iyi bir takım olarak sahaya çıkacağız.” dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında...

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'nda Fransa'ya 69-71 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Olcay Çakır Turgut (fotoğrafta) ve Başantrenör Ekrem Memnun basın toplantısı düzenledi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında...

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'nda Fransa'ya 69-71 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Olcay Çakır Turgut (fotoğrafta) ve Başantrenör Ekrem Memnun basın toplantısı düzenledi.

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