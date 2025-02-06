A Milli Kadın Basketbol Takımı İzlanda'yı 83-76 Yenerek Hedefe Bir Adım Daha Yaklaştı

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, konuk ettiği İzlanda’yı 83-76 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası açıklama yapan takımın başantrenörü Ekrem Memnun, zorlu bir karşılaşma beklediğini, bu maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Başantrenör Ekrem Memnun'un Açıklamaları