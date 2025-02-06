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A Milli Kadın Basketbol Takımı İzlanda'yı 83-76 Yenerek Hedefe Bir Adım Daha Yaklaştı

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, İzlanda galibiyeti sonrası hedeflerinin net olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 21:25
A Milli Kadın Basketbol Takımı İzlanda'yı 83-76 Yenerek Hedefe Bir Adım Daha Yaklaştı

A Milli Kadın Basketbol Takımı İzlanda'yı 83-76 Yenerek Hedefe Bir Adım Daha Yaklaştı

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, konuk ettiği İzlanda’yı 83-76 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası açıklama yapan takımın başantrenörü Ekrem Memnun, zorlu bir karşılaşma beklediğini, bu maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Başantrenör Ekrem Memnun'un Açıklamaları

Memnun, İzlanda'nın 5 kısa basketbolcuyla mücadele eden bir ekip olduğunu belirtti. Bire bir mücadelelerde zorlandıklarını ifade eden Memnun, "Nasıl oynayacaklarını biliyorduk. Biz de basit atışlar kaçırdık ama bütün maçı kontrollü götürdük. Kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir maç bekliyordum, beklediğimden biraz daha zor oldu. Hedefimiz aynı Romanya'yı da yenip 6'da 6 yapmak

Kaptan Ayşe Cora'dan Duygusal Mesaj

Takım kaptanı Ayşe Cora, İzlanda'nın iyi mücadele ettiğine dikkat çekti. Cora, "Başkası hedeflerimiz var. Sadece Avrupa Şampiyonası'na gitmek değil, daha iyi basketbol oynama hedefimiz var. Bunun için çok daha fazla çalışmalıyız. Bu galibiyeti 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve depremzedelere armağan ediyorum." şeklinde konuştu.

Gelecek Maç Hedefleri

Milli basketbolcu Tilbe Şenyürek, Kocaeli'de taraftarların desteğiyle güzel bir galibiyet aldıklarını aktararak, "Hedefimizin Romanya'yı yenerek 6'da 6 yapmak olduğunu" vurguladı. Diğer bir milli basketbolcu Sevgi Uzun ise Romanya maçının da sert geçeceğini belirterek galibiyet hedefini yineledi.

Sonuç olarak A Milli Kadın Basketbol Takımı, üst üste elde ettiği galibiyetlerle Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında İzlanda...

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında İzlanda ile Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, sahaya "6 Şubat 2023, unutmayacağız..." yazılı pankartla çıktı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında İzlanda...

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında İzlanda ile Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, sahaya "6 Şubat 2023, unutmayacağız..." yazılı pankartla çıktı.

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