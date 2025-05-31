A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya'yı 73-68 Yenerek Güçlü Bir Başlangıç Yaptı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Litvanya'ya Karşı Zafer

2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Litvanya ile karşılaşan A Milli Kadın Basketbol Takımı, sahadan 73-68 galip ayrıldı. Müsabakanın ardından milli oyuncular Derin Erdoğan ve Tilbe Şenyürek, takımın mevcut durumunu ve hedeflerini değerlendirdi.

Derin Erdoğan: "Her Maçta Kendimize Bir Şey Katıyoruz"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Derin Erdoğan, "Çok iyi gidiyoruz. Hem tecrübeli hem de genç oyunculardan oluşan karma bir ekibe sahibiz. Fransa'da yaşadığımız zorlu maçların ardından Litvanya ile oynadık ve her maçta kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Maç kondisyonumuzu artırıyoruz, bunun yanında motivasyonumuz da yüksek. Hepimiz çok heyecanlıyız, umarım iyi sonuçlar alacağız." şeklinde konuştu.

Tilbe Şenyürek: "Basketbolumuzu Geliştirmeye Çalışıyoruz"

Tilbe Şenyürek ise Avrupa Şampiyonası'na hazırlanırken eksikleri kapatma çabasında olduklarını belirtti. "Dördüncü hazırlık maçımızı oynadık ve bugün ilk galibiyetimizi aldık. Önemli olan, basketbolumuzu geliştirmek. Birbirimize uyum sağlama sürecindeyiz; yeni arkadaşlarımız var ve uzun süre görüşmemiştik. Bu, dezavantaj oluşturabiliyor. Yaşadığımız mağlubiyetlerde bahane aramak istemiyoruz ama bir adaptasyon sürecindeyiz. Teknik direktörümüzün yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle antrenmanlarda istediği verimliliği yakalayamıyor. Ancak, basketbolumuzu geliştirmeye çalışıyoruz ve çok iyi bir yolda olduğumuzu hissediyorum." dedi.

Alınan zaferden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Şenyürek, "Çok rotasyonlu oynadığımız için maçta iniş çıkışlar yaşadık. Eğer oyun sistemimizi daha netleştirirsek, sonuçlarımız da daha iyi olacaktır. Eksiklerimizi kapatıp uyum içerisinde olup şampiyonaya daha hazırlıklı gitmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Derin Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan özel müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Derin Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan özel müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.