A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan '6'da 6' Hedefi

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Hedef: 6'da 6

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde İzlanda ve Romanya ile yapacağı karşılaşmalarla grup aşamasını 6'da 6 tamamlamak istiyor. Takımın önemli oyuncularından Elif Bayram ve Sinem Ataş, bu hedef doğrultusunda açıklamalarda bulundu.

Elif Bayram: "Amaç 6'da 6 yapmak"

Elif Bayram, grupta daha önce oynadıkları 4 maçı da kazandıklarını belirterek, "Bizim amacımız 6'da 6 yapmak olacak. Şampiyonaya gitmeyi garantilemiş olsak da aynı motivasyonla maçımızı kazanmak istiyoruz. Bu galibiyetler, takımımıza moral kaynağı oluyor. Nasılsa namağlup bir şekilde şampiyonaya gitmek bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

İzlanda ve Romanya Maçları

İki takımın da önceki maçlardan farklı bir performans sergileyebileceğine dikkat çeken Elif Bayram, "Aynı basketbolu oynarsak rakibin çok da bir önemi yok" dedi. Ayrıca, Kocaeli'nde Slovakya ile oynanan maçta oluşan atmosferin yeniden yaşanması dileğinde bulundu.

Sinem Ataş: "Her milli maç çok önemli"

Sinem Ataş, Avrupa Şampiyonası elemelerine iyi bir başlangıç yaptıklarını, gruptaki 4 maçı da kazandıklarını ifade etti. Ataş, "Her milli maç bizim için önemlidir ve bu zihniyetle maça çıkacağız. İzmit'teki geçmiş maçlarda aldığımız destek çok değerliydi" dedi.

İzmit halkına maça davet çıkaran Ataş, rakipleri Romanya ve İzlanda karşısında saygılı bir şekilde sahaya çıkacaklarını, ancak galibiyet için mücadele edeceklerini vurguladı.

A Milli Kadın Basketbol oyuncusu Sinem Ataş, Basketbol Gelişim Merkezi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

A Milli Kadın Basketbol oyuncusu Sinem Ataş, Basketbol Gelişim Merkezi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.