A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Medya Günü Etkinliği: 2025 Avrupa Şampiyonası Hazırlıkları Başladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Medya Günü Düzenlendi

18-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, medya günü etkinliği gerçekleştirdi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen organizasyona Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Nilay Kartaltepe, başantrenör Ekrem Memnun ve kaptan Olcay Çakır Turgut katıldı.

Hidayet Türkoğlu: "Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda Gururumuz Olacak"

Başkan Hidayet Türkoğlu, açıklamalarında millilerin elemelerde grubu ilk sırada tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başardığını belirtti. Şunları kaydetti: "Bu süreçte gösterdikleri başarılardan dolayı tüm takımı, hocamızı ve ekibi tebrik ediyorum. Ülke olarak bu tür organizasyonlara gitmeyi hak eden niteliklere sahip bir milli takımımız var. Avrupa Şampiyonası'nda, özveriyle, istekle ve heyecanla mücadele edeceklerine inanıyorum."

Nilay Kartaltepe: "Turnuvaya Hazırız"

Genel menajer Nilay Kartaltepe, takım olarak Avrupa Şampiyonası'na hazır olduklarını vurgulayarak, "Yoğun ve verimli bir kamp dönemi geçirdik. Hedefimiz gruptan çıkmakta. İlk maçımız çok önemli. Adım adım gideceğiz." dedi.

Ekrem Memnun: "Sadece Madalyayı Hedefliyoruz"

A Milli Takım başantrenörü Ekrem Memnun, oyuncuların istek ve motivasyon açısından çok iyi durumda olduğunu belirtti. "İlk 2'ye girip gruptan çıkmak istiyoruz. Çok iyi bir kamp süreci geçirdik. Motivasyonumuzu her daim canlı tutmalıyız. Fransa ve diğer takımlara karşı son derece dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Olcay Çakır Turgut: "Güzel Bir Kamp Süreci Geçirdik"

Kaptan Olcay Çakır Turgut ise, kamp sürecinin güzel geçtiğini ve turnuva için Atina’ya gideceklerini belirtti. "Önemli olan takım olarak güzel bir kamp süreci geçirmekti. İdmanlarımızı yoğunlaştırdık." şeklinde konuştu.

18-29 Haziran'da düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda medya günü etkinliği düzenlendi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

18-29 Haziran'da düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda medya günü etkinliği düzenlendi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.