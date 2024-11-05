A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Romanya Maçı Öncesi Destek Çağrısı

A Milli Kadın Basketbol Takımından Taraftara Destek Çağrısı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki üçüncü maçında Romanya ile 7 Kasım Perşembe günü önemli bir karşılaşma oynayacak. Takımın başantrenörü Ekrem Memnun ve oyuncular, bu maçta taraftarı yanlarında görmek istediklerini belirtti.

Ekrem Memnun: "BGM’de İlk Maçımızı Oynamak Bizim İçin Özel"

Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) yapılan antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Ekrem Memnun, "BGM gibi muhteşem bir tesiste ilk milli maçı oynamak bizim takıma nasip oldu. Bunun heyecanını yaşıyoruz. 7 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Avrupa Şampiyonası elemelerinde Romanya ile çok önemli bir maça çıkacağız. Tüm basketbolseverleri kadın milli takımımızı desteklemek için BGM'ye bekliyoruz," dedi.

Basketbolcular: "Taraftarımızla Galibiyet İçin Buradayız"

Milli takım oyuncularından Ayşe Cora, gruptaki ikide iki başarılarına değinerek, "Önümüzdeki iki maçı da kazanarak, şubat ayındaki araya iyi bir avantajla girmek istiyoruz. BGM'ye çok emek verildi ve burada ilk maçımıza çıkacak olmaktan heyecanlıyız. Ümit ediyorum ki taraftarımızla birlikte galibiyet elde ederiz," şeklinde konuştu.

Bir başka oyuncu Gökşen Fitik, "Basketbol Gelişim Merkezi'nde çıkacağımız ilk milli maçımız için çok heyecanlı ve mutluyuz. Aynı ruhla ikide iki yapmak için buradayız," sözlerini sarf etti.

Meltem Yıldızhan ise, "Milli takımların yeni evi BGM'de ilk maçımıza çıkıyoruz. Hepinizi maça davet ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz," dedi.

Takım Hazırlıklarına Devam Ediyor

Ay-yıldızlı takım, Basketbol Gelişim Merkezi'nde başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde yaklaşık iki saat süren bir antrenman yaparak Romanya maçının hazırlıklarına devam etti. Ayrıca, Türkiye, 10 Kasım Pazar günü Slovakya ile deplasmanda karşılaşacak.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü Romanya'yı konuk edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, Basketbol Gelişim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdürdü. A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü Romanya'yı konuk edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, Basketbol Gelişim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdürdü. A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.