A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 16 Kişilik Aday Kadrosu Belli Oldu
FIBA 2025 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Takım, Romanya ve Slovakya ile karşı karşıya gelecek. Takımın aday kadrosu, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından duyuruldu.
Maç Tarihleri ve Kadro Toplanma Bilgileri
A Milli Takım, 7 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Romanya ile, 10 Kasım Pazar günü ise Slovakya ile deplasmanda karşılaşacak. Aday kadro, 3 Kasım'da İstanbul'da toplanacak.
Kadroda Yer Alan Oyuncular
Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki kadro şu isimlerden oluşuyor:
- Elif Bayram
- Melek Uzunoğlu (Beşiktaş)
- Sinem Ataş (ÇBK Mersin)
- Sehernaz Çidal
- Berfin Sertoğlu (Emlak Konut)
- Sevgi Uzun
- Şerife Alper Onar
- Tilbe Şenyürek
- Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Opet)
- Meltem Yıldızhan
- Ayşe Cora
- Gökşen Fitik
- Derin Erdoğan (Galatasaray Çağdaş Faktoring)
- Zeynep Şevval Gül
- Esra Ural Topuz (OGM Ormanspor)
- Teaira Zyaira McCovan
Elemelerdeki Durum
A Milli Kadın Basketbol Takımı, elemelerde F Grubu'nda lider durumda bulunuyor ve grup liderlerinin doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılacağı bu aşamada, 2 maçını da kazanmış durumda.