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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için aday kadrosunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 14:53
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 16 Kişilik Aday Kadrosu Belli Oldu

FIBA 2025 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Takım, Romanya ve Slovakya ile karşı karşıya gelecek. Takımın aday kadrosu, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Maç Tarihleri ve Kadro Toplanma Bilgileri

A Milli Takım, 7 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Romanya ile, 10 Kasım Pazar günü ise Slovakya ile deplasmanda karşılaşacak. Aday kadro, 3 Kasım'da İstanbul'da toplanacak.

Kadroda Yer Alan Oyuncular

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki kadro şu isimlerden oluşuyor:

  • Elif Bayram
  • Melek Uzunoğlu (Beşiktaş)
  • Sinem Ataş (ÇBK Mersin)
  • Sehernaz Çidal
  • Berfin Sertoğlu (Emlak Konut)
  • Sevgi Uzun
  • Şerife Alper Onar
  • Tilbe Şenyürek
  • Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Opet)
  • Meltem Yıldızhan
  • Ayşe Cora
  • Gökşen Fitik
  • Derin Erdoğan (Galatasaray Çağdaş Faktoring)
  • Zeynep Şevval Gül
  • Esra Ural Topuz (OGM Ormanspor)
  • Teaira Zyaira McCovan

Elemelerdeki Durum

A Milli Kadın Basketbol Takımı, elemelerde F Grubu'nda lider durumda bulunuyor ve grup liderlerinin doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılacağı bu aşamada, 2 maçını da kazanmış durumda.

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