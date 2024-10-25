A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 16 Kişilik Aday Kadrosu Belli Oldu

FIBA 2025 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Takım, Romanya ve Slovakya ile karşı karşıya gelecek. Takımın aday kadrosu, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Maç Tarihleri ve Kadro Toplanma Bilgileri

A Milli Takım, 7 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Romanya ile, 10 Kasım Pazar günü ise Slovakya ile deplasmanda karşılaşacak. Aday kadro, 3 Kasım'da İstanbul'da toplanacak.

Kadroda Yer Alan Oyuncular

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki kadro şu isimlerden oluşuyor:

Elif Bayram

Melek Uzunoğlu (Beşiktaş)

Sinem Ataş (ÇBK Mersin)

Sehernaz Çidal

Berfin Sertoğlu (Emlak Konut)

Sevgi Uzun

Şerife Alper Onar

Tilbe Şenyürek

Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Opet)

Meltem Yıldızhan

Ayşe Cora

Gökşen Fitik

Derin Erdoğan (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

Zeynep Şevval Gül

Esra Ural Topuz (OGM Ormanspor)

Teaira Zyaira McCovan

Elemelerdeki Durum

A Milli Kadın Basketbol Takımı, elemelerde F Grubu'nda lider durumda bulunuyor ve grup liderlerinin doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılacağı bu aşamada, 2 maçını da kazanmış durumda.