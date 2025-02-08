A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya ile Deplasmanda Karşılaşıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 6. ve son maçında, yarın deplasmanda Romanya ile karşılaşacak.

Ploieşti kentindeki Olimpia Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.00 Elemelerde şu ana kadar oynadığı 5 maçı da kazanarak grup liderliğini elde eden milli takım, bu başarıyla şampiyonaya katılma hakkı kazandı. Öte yandan, Romanya'nın performansı, 1 galibiyet ve 4 mağlubiyetle grupta üçüncü sırada bulunmalarına yol açtı. Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki ay-yıldızlı takım, Romanya ile İstanbul'da oynadığı ilk maçı 101-54 gibi skorla kazanmıştı.