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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya ile Deplasmanda Karşılaşıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Romanya ile kritik bir maça çıkıyor.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 09:04
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya ile Deplasmanda Karşılaşıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 6. ve son maçında, yarın deplasmanda Romanya ile karşılaşacak.

Ploieşti kentindeki Olimpia Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.00

Elemelerde şu ana kadar oynadığı 5 maçı da kazanarak grup liderliğini elde eden milli takım, bu başarıyla şampiyonaya katılma hakkı kazandı.

Öte yandan, Romanya'nın performansı, 1 galibiyet ve 4 mağlubiyetle grupta üçüncü sırada bulunmalarına yol açtı.

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki ay-yıldızlı takım, Romanya ile İstanbul'da oynadığı ilk maçı 101-54 gibi skorla kazanmıştı.

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