A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya Maçına Hazırlanıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı Hazırlıklarına Başladı

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü Romanya'yı ağırlayacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk antrenmanını Basketbol Gelişim Merkezi'nde yaptı.

Antrenman Detayları

Başantrenör Ekrem Memnun'un yönetiminde yapılan çalışma, yaklaşık 2 saat sürdü. Takım, Romanya ile oynayacağı maça odaklanarak antrenmanlarını gerçekleştirdi. Dikkati Çeken Gelişme: Sakatlığı nedeniyle Melek Uzunoğlu, kadrodan çıkarıldı.

Önemli Maç Programı

Milliler, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Romanya ve Slovakya ile karşılaşacak. İlk maçında 7 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Romanya'yı Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek olan Türkiye, ardından 10 Kasım Pazar günü Slovakya ile deplasmanda mücadele edecek.