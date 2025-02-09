A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya'ya Şok Üstüne Şok Yaptı: 99-61

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya'yı Mağlup Ederek Rüzgar Gibi Geçti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 6. ve son maçında Romanya ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynanan bu kritik mücadelede Türkiye, rakibini 99-61 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

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4. çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü tamamen eline alan A Milli Kadın Takım, rakibine karşı gösterdiği üstün performansla herkesi kendine hayran bıraktı. Bu zafer, takımın elemelerdeki başarısının bir göstergesi oldu.

Takım, bu sonuçla birlikte Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir adım daha attı ve gelecek için umut verdi.