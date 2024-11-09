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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya Maçına Hazır

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Meltem Yıldızhan'dan enerjik açıklamalar.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 22:23
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya Maçına Hazır

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya Maçına Hazır

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda yarın Slovakya'ya konuk olacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Gopass Arena'da başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde yapılan antrenmanlarda, ay-yıldızlılar şut ve taktik çalıştılar.

Meltem Yıldızhan: “Enerjimiz Yüksek!”

Antrenmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan milli oyuncu Meltem Yıldızhan, Slovakya'yı ilk maçta mağlup ederek önemli bir avantaj elde ettiklerini belirtti. Yıldızhan, "Yarın oynayacağımız maça konsantreyiz. Slovakya maçını kazanmak bizim için önemli. Kazanırsak büyük ihtimalle gruptan birinci çıkacağız. Kazandığımız Romanya maçı da çok keyifliydi. Orada da çok iyi mücadele ettik," ifadelerini kullandı.

Genç bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Meltem, "Enerjimiz yüksek. Bu enerjiyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Yarın bizim için çok önemli. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz," şeklinde konuştu.

Maç maç gittiklerini belirten Yıldızhan, "Ay-yıldızlı bayrağı yükseğe taşımamız gerektiğinin farkındayız. İlk olarak Slovakya maçını geçmek istiyoruz. Sonra da Avrupa Şampiyonası'na katılıp yolumuza devam etmek istiyoruz," değerlendirmesinde bulundu.

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