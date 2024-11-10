A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'yı Geçerek Finallere Katıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı Finallere Yükseldi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 4. maçında Slovakya ile karşı karşıya geldi. Milliler, bu kritik karşılaşmadan 65-50 galip ayrılarak finallere katılma hakkını elde etti.

Maçın Detayları

Rakip takım karşısında sergilenen üstün performans, Türkiye'nin uluslararası basketboldaki konumunu güçlendirdi. Bu sonuç, A Milli Kadın Basketbol Takımımız için önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Şampiyonada elde edilen bu galibiyet, ekip için motivasyon kaynağı olurken, ülkemizi en iyi şekilde temsil etme hedefini bir adım daha yaklaştırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.