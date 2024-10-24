A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı İstanbul'da Kamp Yapacak

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı Kampında

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın hazırlık kampı İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, kampta 28 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında Zeytinburnu Buz Adası'nda hazırlıklar yapılacak.

Kamp Programı ve Katılımcılar

Kamp boyunca aşağıdaki sporcular yer alacak:

Azra Betül Kılaç

Ada Akınç

Beray Derin Okut

Zeynep Nur Koçak

Burcu Anuşoğlu

Alara Kuchkin

Bengisu Tanas

Betül Duman

Ece Eraşcı

Elif Naz Taşköprü

Irmak Gerez

Safiye Çağdaş

Sema Nur Güven

Tan Nisan Göksal

Ayşe Koçak

Azra Nur Şenyuva

Berfin Büyükdağ

Betül Tayğar

Dilara Lökbaş

Elis Savaş

Iana Bozbei

Melis Arslan

Mukaddes Buylucu

Rabia Valeria Kaya

Sidre Deniz Hacıosmanoğlu

Sidre Özer

Şeydanur Zoroğlu

Rusya ile İş Birliği

Hazırlık sürecinin önemli bir parçası olarak, Rusya ile yürütülen iş birliği doğrultusunda 18 Yaş Altı Genç Kadınlar Rus Milli Takımı ile antrenmanlar ve hazırlık maçı düzenlenecek.

Bu maç, yarın saat 19.20'de Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanacak. Bu fırsat, millilerin uluslararası düzeyde deneyim kazanmasını sağlayacak.