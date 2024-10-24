A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı İstanbul'da Kamp Yapacak

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı Kampında
A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın hazırlık kampı İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, kampta 28 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında Zeytinburnu Buz Adası'nda hazırlıklar yapılacak.
Kamp Programı ve Katılımcılar
Kamp boyunca aşağıdaki sporcular yer alacak:
- Azra Betül Kılaç
- Ada Akınç
- Beray Derin Okut
- Zeynep Nur Koçak
- Burcu Anuşoğlu
- Alara Kuchkin
- Bengisu Tanas
- Betül Duman
- Ece Eraşcı
- Elif Naz Taşköprü
- Irmak Gerez
- Safiye Çağdaş
- Sema Nur Güven
- Tan Nisan Göksal
- Ayşe Koçak
- Azra Nur Şenyuva
- Berfin Büyükdağ
- Betül Tayğar
- Dilara Lökbaş
- Elis Savaş
- Iana Bozbei
- Melis Arslan
- Mukaddes Buylucu
- Rabia Valeria Kaya
- Sidre Deniz Hacıosmanoğlu
- Sidre Özer
- Şeydanur Zoroğlu
Rusya ile İş Birliği
Hazırlık sürecinin önemli bir parçası olarak, Rusya ile yürütülen iş birliği doğrultusunda 18 Yaş Altı Genç Kadınlar Rus Milli Takımı ile antrenmanlar ve hazırlık maçı düzenlenecek.
Bu maç, yarın saat 19.20'de Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanacak. Bu fırsat, millilerin uluslararası düzeyde deneyim kazanmasını sağlayacak.