Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçına Hazır!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise, Shakhtar maçı için taktik çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Mustafa Hekimoğlu, Fahri Kerem Ay ve Can Keleş katılmadı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Tüpraş Stadı’nda Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Müsabakayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek ve maç saat 21.00'de başlayacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla tamamladı.