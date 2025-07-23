DOLAR
40,45 -0,08%
EURO
47,51 0,1%
ALTIN
4.465,05 -0,23%
BITCOIN
4.778.080,84 1,37%

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçına Hazır!

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 10:52
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçına Hazır!

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçına Hazır!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise, Shakhtar maçı için taktik çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Mustafa Hekimoğlu, Fahri Kerem Ay ve Can Keleş katılmadı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Tüpraş Stadı’nda Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Müsabakayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek ve maç saat 21.00'de başlayacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Ankara'da Toplu Taşımada Komisyon Ücreti Kaldırıldı!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

Bakan Işıkhan'dan Engelli Vatandaşlara 15.162 TL Cep Harçlığı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Karate Federasyonu: Hedef Dünyanın En İyisi Olmak
2
TBF Başkanı Suat Hekimoğlu'ndan Ali Koç'a Ziyaret
3
Eski Milli Kick Boksçu Begüm Ermantaş, Geleceğin Şampiyonlarını Yetiştiriyor
4
Kırklarelispor, Türkiye Kupası'na Hazırlanıyor!
5
Başkan Akgül'den Türkiye Güreşi İçin Hedef: Yeni Şampiyonlar Yetiştirmek
6
Traktör, Yeni Sezon Hazırlıklarını Bolu'da Tamamlıyor
7
Çaykur Rizesporlu Dal Varesanovic: Futbol Ailemizde

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

İzmir'de Annelere Üç Kalemde Destek Projesi Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli Vatandaşlara 15.162 TL Cep Harçlığı Müjdesi

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!

Ankara'da Toplu Taşımada Komisyon Ücreti Kaldırıldı!

KKTC'de Asgari Ücrete Yüzde 17.79 Zam! Yeni Rakamlar Açıklandı

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!