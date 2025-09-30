A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk ile İstanbul'da İki Hazırlık Maçı Yapacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out'u öncesi Arnavutluk ile 28 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde İstanbul'da iki hazırlık maçı oynayacak.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 13:04
TFF duyurdu: Hazırlık programı ve tarihleri netleşti

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Kosova ile 24 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak play-out maçları öncesinde hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, milliler Arnavutluk ile iki hazırlık maçı yapacak.

Ay-yıldızlılar, rakibiyle ilk hazırlık maçını 28 Kasım Cuma günü saat 16.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayacak.

İkinci hazırlık maçı ise 1 Aralık Pazartesi günü saat 16.00'da Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda yapılacak.

Milliler, bu hazırlık maçlarını 9 Aralık tarihinde çekilecek olan 2027 Dünya Kupası Elemeleri Grubu kura çekimi öncesinde tamamlamış olacak. Grup müsabakaları ise şubat ayında başlayacak.

