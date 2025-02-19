A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti Maçına Hazırlanıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti maçı öncesi motivasyonunu artırıyor. Ebru Topçu ve Arzu Karabulut hedeflerinden bahsetti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:17
A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti Maçına Hazırlanıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti Maçına Hazırlanıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi'nin açılış maçında 21 Şubat Cuma günü deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Tecrübeli oyuncular Ebru Topçu ve Arzu Karabulut, bu önemli mücadele için hazır olduklarını vurguladı.

Ebru Topçu: "Hedefimiz A Ligi'ne yükselmek"

Ebru Topçu, takım olarak zorlu bir grupta mücadele ettiklerini belirterek, "İrlanda'nın yanı sıra Yunanistan ve Slovenya’yla karşılaşacağız. Şu anda ilk haftadaki İrlanda Cumhuriyeti maçına odaklandık. Analizlerimizi yapıyoruz. Hem bireysel hem de takım olarak çok çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarıma güveniyorum. Elimizden geleni yaparak A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyoruz," dedi.

Ayrıca, geçen yıl 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerinde play-off oynama başarısı gösterdiklerini hatırlatan Ebru, "Şanssız bir şekilde elenmiştik. Ukrayna'dan daha iyi bir takımdık. Şimdi önümüzde İrlanda Cumhuriyeti maçı var. Hedefimiz Uluslar A Ligi'ne çıkmak," ifadelerini kullandı.

Arzu Karabulut: "Galibiyetle Dönmeyi Hedefliyoruz"

Arzu Karabulut, İrlanda Cumhuriyeti'nden galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kamp ortamımız çok iyi. İrlanda Cumhuriyeti maçına odaklandık. Analizlerimizi yapıyoruz. İrlanda'da iyi bir performans sergileyip galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz," açıklamalarında bulundu.

İrlanda Cumhuriyeti'nin tecrübeli bir takım olduğuna dikkat çeken Arzu, "Onlar çok deneyimli bir ekip. A Ligi'nden düştüler ama uluslararası deneyimleri bulunuyor. Bu tür rakiplerle karşılaşarak tecrübe kazanabiliriz," dedi.

Kadın Futbolunda Gelişmeler

Arzu Karabulut, Türkiye'de kadın futbolunun gelişiminin önemli olduğuna vurgu yaparak, "Ligimizdeki büyük camiaların katılımı ile her geçen gün kalitemiz artıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımların ligimize katılması, milli takıma da olumlu yansıyor," şeklinde konuştu.

Galatasaray Petrol Ofisi'nin UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldiğini hatırlatan Arzu, "Bu bizim için büyük bir tecrübe oldu. Rekabet ve kalitemiz arttı. Şimdi kimin şampiyon olacağı belli değil," dedi.

Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı, 2. Grup'taki ilk hafta maçında 21...

Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı, 2. Grup'taki ilk hafta maçında 21 Şubat Cuma günü deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Milliler, 25 Şubat Salı günü ise ikinci hafta mücadelesinde Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı konuk edecek. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan milli takım oyuncusu Arzu Karabulut, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı, 2. Grup'taki ilk hafta maçında 21...

Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı, 2. Grup'taki ilk hafta maçında 21 Şubat Cuma günü deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Milliler, 25 Şubat Salı günü ise ikinci hafta mücadelesinde Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı konuk edecek. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan milli takım oyuncusu Arzu Karabulut, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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