A Milli Kadın Futbol Takımı, Medya Günü'nde İddialı Hedeflerini Açıkladı

A Milli Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Necla Güngör Kırağası'nın önderliğinde yeni hedeflerini belirledi. Taraftar desteğiyle başarıyı hedefliyorlar.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 18:44
A Milli Kadın Futbol Takımı, Medya Günü'nde İddialı Hedeflerini Açıkladı

A Milli Kadın Futbol Takımı, Medya Günü'nde İddialı Hedeflerini Açıkladı

A Milli Kadın Futbol Takımı, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelerek UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi'nde mücadele edecekleri hedeflerini açıkladı. Teknik direktör Necla Güngör Kırağası, Türk kadın futbolunun son yıllarda kazandığı ivmeyi sürdürmek istediklerini vurguladı.

İlk Maç İrlanda ile Deplasmanda

Ay-yıldızlı takım, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girdi. 21 Şubat Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım, 25 Şubat Salı günü Yunanistan'ı konuk edecek.

Kırağası'ndan Açıklamalar

Medya gününde açıklamalarda bulunan Kırağası, "Uluslar Ligi'nin açılışını yapıyoruz ve bu maçlar bizim için çok kıymetli. Dört senedir kadın futbolunda güzel bir ivme var, bunu devam ettirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Grup Hedefleri ve Rakip Analizi

Kırağası, grup hedefleri hakkında ise, "C Ligi'nde 6'da 6 yapıp hiç gol yemeden B Ligi'ne çıktık. Şimdi hedefimiz, burada grubumuzu en iyi yerde bitirerek play-off şansı yakalamak veya doğrudan A Ligi'ne çıkmak," dedi. Ayrıca, rakiplerin güçlü olduğunu vurgulayarak, "İrlanda Cumhuriyeti fiziksel olarak güçlü bir takım, Yunanistan ise son yıllarda kadın futboluna ciddi yatırımlar yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Destek Çağrısı

Kırağası, 25 Şubat'ta Pendik Stadı'nda Yunanistan ile yapacakları maça tüm futbolseverleri davet ederek, "Taraftarımızın desteğiyle çok daha iyi işler yapacağız," sözlerini ekledi.

Teknik Direktörün Vurgusu: Daha Gidecek Çok Yol Var

Kırağası, Türk kadın futbolunun önemli gelişim gösterdiğini fakat hala gidilecek çok yol olduğunu belirtti: "Hedefimiz Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılmak. Son 4 yılda çıkardığımız her maçta oyunumuzu geliştirdik, ancak bu yetmez. Artık kapıyı tamamen açmak istiyoruz. Kız çocuklarına futbolu sevdirmek misyonumuz var," dedi.

Kaptanların Görüşleri

A Milli Takım kaptanlarından Didem Karagenç, A Ligi’ne çıkabilmek için mücadele edeceklerini belirtirken, B Ligi’nde zorlu rakiplerle karşılaşacaklarını ifade etti. Selda Akköz ise grubun zorluğundan çekinmediklerini belirterek, "Biz o kadar iyi bir ekibiz ki istediğimiz her başarıyı elde edecek kuvvetteyiz," dedi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan...

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan maçları öncesi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde medya günü etkinliği düzenledi. A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası (ortada), futbolcularla fotoğraf çektirdi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan...

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan maçları öncesi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde medya günü etkinliği düzenledi. A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası (ortada), futbolcularla fotoğraf çektirdi.

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