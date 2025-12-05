Galatasaray 3-2 Samsunspor — Trendyol Süper Lig'de Gollü Galibiyet

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Samsunsporu 3-2 mağlup ederek önemli bir üç puan elde etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi, skoru korumakta zorlandı ancak son dakikalarda bulduğu golle sahadan galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Tomasson’un pasında sol tarafta topla buluşan Musaba’nın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruş üstten auta gitti.

52. dakikada sol taraftan Zeki Yavru’nun kullandığı köşe vuruşunda top direkt ağlara yöneldi; kaleci Uğurcan iki eliyle yumruklayarak uzaklaştırdı.

56. dakikada ceza sahası sağ tarafında Emre Kılınç’ın çizgiye inip kale önüne ortasında Musaba yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

80. dakikada ceza sahası sağ tarafından Emre Kılınç’ın şutunda top Kazımcan’dan dönerek sol çaprazdaki Tomasson’a açıldı; bu oyuncunun ayağının dışıyla uzak direğe şutunda top üstten auta çıktı.

88. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Emre Kılınç’ın şutunda top Osimhen’e de çarpıp kaleci Uğurcan’ı da aşıp ağlarla buluştu. 2-2

90+2. dakikada sağ taraftan Barış Alper’in ortasında Van Drongelen’in uzaklaştırdığı topu Yunus ceza sahası önünde kafayla Osimhen’e indirdi. Osimhen’in röveşatasında meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2

Kadrolar, Stat ve Hakemler

Stat: RAMS Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Çağlar Uyarcan, Anıl Usta

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina (Arda Ünyay dk. 46, Mauro Icardi dk. 90+1), Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara (Berkan Kutlu dk. 84), Leroy Sane, İlkay Gündoğan (Yunus Akgün dk. 68), Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Çağrı Balta

Teknik Direktör: Okan Buruk

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Rick Van Drongelen, Logi Tomasson (Marius Mouandilmadji dk. 81), Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Carlo Holse, Eyüp Aydın (Olivier Ntcham dk. 46), Anthony Musaba, Cherif Ndiaye (Yunus Emre Çift dk. 90+1)

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Berat Töruz, Soner Aydoğdu, Tahsin Bülbül, Polat Yaldır, Soner Gönül

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller ve Kartlar

Goller: Leroy Sane (dk. 8), Victor Osimhen (dk. 29 ve 90+2) (Galatasaray); Anthony Musaba (dk. 56), Emre Kılınç (dk. 88) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Berkan Kutlu (Galatasaray), Rick Van Drongelen, Emre Kılınç (Samsunspor)

Galatasaray, bu sonuçla ligde önemli bir üç puan alırken Samsunspor ise mücadeleyi 2-3 kaybetti. Maç boyunca temposu yüksek ve heyecanlı anlara sahne olan karşılaşma, son düdükle birlikte ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

