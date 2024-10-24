A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Tarihi Maçı

Tarihi Bir Mücadele Başlıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turunun ilk maçında yarın Ukrayna ile karşılaşacak. Takımın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, bu karşılaşmanın kadın futbolu adına tarihi bir an olduğunu vurguladı.

Teknik Direktör Kıragası'ndan Açıklamalar

Esenler Erokspor Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, milli futbolcu Meryem Cennet Çal ile birlikte konuşan Kıragası, "Bu maçı kazanarak tarihi bir ilke imza atmak istiyoruz. Taraftarlarımızın desteği bizler için çok önemli; seslerini duymak bizleri motive ediyor," dedi.

Oyuncuların Hazırlıkları ve Hedefleri

Kıragası, kamp sürecine erken başladıklarını; bu sayede taktik ağırlıklı çalışmalara odaklandıklarını belirtti. "Türk kadın profilini yansıtan, yüksek teknik kapasiteye sahip oyuncularımız var. 90 dakika boyunca mücadele edeceklerinden eminim," diye ekledi.

Milli Oyuncudan Destek Çağrısı

Milli futbolcu Meryem Cennet Çal, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve rakiplerini iyi analiz ettiklerini ifade ederek, "Evimizde oynamak avantaj. Taraftarlarımızın desteğiyle yarın elimizden gelenin en iyisini yapacağız," şeklinde konuştu.

Maç İle İlgili Son Gelişmeler

A Milli Takım, maç için son antrenmanını TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınayarak gerçekleştirdi. Karşılaşma yarın saat 18.00'de başlayacak. Rövanş maçı ise 29 Ekim'de Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda gerçekleşecek. Eğer milli takım turu geçerse, 2. play-off turunda Belçika-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında yarın Ukrayna'yı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı, maçın oynanacağı Esenler Erokspor Stadı'nda antrenman yaptı. Milliler, antrenman öncesinde Türk bayrağı açarak TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı.

2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında yarın Ukrayna'yı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı, maçın oynanacağı Esenler Erokspor Stadı'nda antrenman yaptı. Milliler, antrenman öncesinde Türk bayrağı açarak TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı.