DOLAR
34,23 0,07%
EURO
37,12 -0,34%
ALTIN
3.012,41 -0,7%
BITCOIN
2.316.088,95 -1,49%

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Tarihi Maçı

A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna ile tarihi bir play-off mücadelesine çıkıyor. Necla Güngör Kıragası ve Meryem Cennet Çal, hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 19:43
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Tarihi Maçı

Tarihi Bir Mücadele Başlıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turunun ilk maçında yarın Ukrayna ile karşılaşacak. Takımın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, bu karşılaşmanın kadın futbolu adına tarihi bir an olduğunu vurguladı.

Teknik Direktör Kıragası'ndan Açıklamalar

Esenler Erokspor Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, milli futbolcu Meryem Cennet Çal ile birlikte konuşan Kıragası, "Bu maçı kazanarak tarihi bir ilke imza atmak istiyoruz. Taraftarlarımızın desteği bizler için çok önemli; seslerini duymak bizleri motive ediyor," dedi.

Oyuncuların Hazırlıkları ve Hedefleri

Kıragası, kamp sürecine erken başladıklarını; bu sayede taktik ağırlıklı çalışmalara odaklandıklarını belirtti. "Türk kadın profilini yansıtan, yüksek teknik kapasiteye sahip oyuncularımız var. 90 dakika boyunca mücadele edeceklerinden eminim," diye ekledi.

Milli Oyuncudan Destek Çağrısı

Milli futbolcu Meryem Cennet Çal, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve rakiplerini iyi analiz ettiklerini ifade ederek, "Evimizde oynamak avantaj. Taraftarlarımızın desteğiyle yarın elimizden gelenin en iyisini yapacağız," şeklinde konuştu.

Maç İle İlgili Son Gelişmeler

A Milli Takım, maç için son antrenmanını TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınayarak gerçekleştirdi. Karşılaşma yarın saat 18.00'de başlayacak. Rövanş maçı ise 29 Ekim'de Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda gerçekleşecek. Eğer milli takım turu geçerse, 2. play-off turunda Belçika-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında yarın Ukrayna'yı konuk edecek A Milli Kadın...

2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında yarın Ukrayna'yı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı, maçın oynanacağı Esenler Erokspor Stadı'nda antrenman yaptı. Milliler, antrenman öncesinde Türk bayrağı açarak TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı.

2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında yarın Ukrayna'yı konuk edecek A Milli Kadın...

2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında yarın Ukrayna'yı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı, maçın oynanacağı Esenler Erokspor Stadı'nda antrenman yaptı. Milliler, antrenman öncesinde Türk bayrağı açarak TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı.

İLGİLİ HABERLER

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunus Akgün'e PFDK'dan Para Cezası
2
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Charnay Basket'e Yenildi
3
45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Türk Başarıları
4
Esenler Erokspor Yeni Malatyaspor'u Ağırlıyor
5
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Lietkabelis'i Ağırlıyor
6
A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı İstanbul'da Kamp Yapacak
7
Fenerbahçe ve Manchester United Karşı Karşıya

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek