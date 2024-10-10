A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Ukrayna Maçları için Geniş Kadrosu Açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Ukrayna Maçları İçin Geniş Kadrosu Belli Oldu

Türkiye'nin 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma yolundaki mücadeleleri devam ediyor. A Milli Kadın Futbol Takımı, tarihinde ilk kez play-off oynama hakkı kazanarak önemli bir başarıya imza attı. 25 ve 29 Ekim tarihlerinde Ukrayna ile yapacağı maçlar için geniş kadro belirlendi.

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası'nın Belirlediği Kadro

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) duyurusuna göre, teknik direktör Necla Güngör Kıragası tarafından belirlenen 31 kişilik geniş kadro aşağıdaki gibidir:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Fatma Şahin (Fatih Vatanspor), Gamze Nur Yaman (Galatasaray), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Fatma Şahin (Fatih Vatanspor), Gamze Nur Yaman (Galatasaray), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe Petrol Ofisi) Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç, İlayda Civelek (Beşiktaş United Payment), Yaşam Göksu, Ümran Özev (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Gülbin Hız (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Fatma Sakar (Union Berlin), Dilara Deli (Sporting Club de Huelva), Eda Karataş (Galatasaray), Narin Yakut (Fatih Vatanspor), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü), Büşra Kuru (Beylerbeyi)

Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç, İlayda Civelek (Beşiktaş United Payment), Yaşam Göksu, Ümran Özev (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Gülbin Hız (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Fatma Sakar (Union Berlin), Dilara Deli (Sporting Club de Huelva), Eda Karataş (Galatasaray), Narin Yakut (Fatih Vatanspor), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü), Büşra Kuru (Beylerbeyi) Orta saha: Ebru Topçu, Arzu Karabulut (Galatasaray), Halle Houssein (West Ham United), Derya Arhan, Ece Türkoğlu, Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Meryem Cennet Çal, Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment), Dilan Bora (Trabzonspor), Miray Cin (Freiburg), Birgül Sadıkoğlu (Sporting Club de Huelva)

Ebru Topçu, Arzu Karabulut (Galatasaray), Halle Houssein (West Ham United), Derya Arhan, Ece Türkoğlu, Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Meryem Cennet Çal, Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment), Dilan Bora (Trabzonspor), Miray Cin (Freiburg), Birgül Sadıkoğlu (Sporting Club de Huelva) Forvet: Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Melike Öztürk (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Kader Hançar (Fatih Vatanspor), Neslihan Demirdögen (Amed Sportif Faaliyetler)

Kamp Süreci ve Maç Tarihleri

Açıklanan 31 kişilik kadro, iki aşamalı kamp sürecinden geçecek. Sürecin ilk etabı, 14 Ekim'den itibaren Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Ayrıca, Galatasaray'ın 17 Ekim 2024 tarihinde Roma ile oynayacağı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı sonrası bazı oyuncular A Milli Takım'a katılacak.

Yurt dışından katılan oyuncular ise 21 Ekim'den itibaren kampa dahil olacak. Yapılacak antrenmanların ardından 31 kişilik kadro, 24'e indirilecektir.

Rakip Ukrayna ve Play-off Süreci

A Milli Kadın Futbol Takımı, 25 Ekim Cuma günü saat 18.00'de Ukrayna ile Esenler Erok Stadı'nda mücadele edecek. Rövanş karşılaşması ise 29 Ekim'de Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak.

Milliler, başarılı performans göstermeleri halinde, Belçika-Yunanistan eşleşmesinin galibi ile play-off 2. turunda karşılaşacak. Bu tura geçmeleri durumunda, 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne ulaşmaları mümkün olacak.