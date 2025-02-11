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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Yunanistan Maçı Pendik Stadı'na Alındı

A Milli Kadın Futbol Takımı, Yunanistan karşılaşmasını Pendik Stadı'nda oynayacak.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 20:19
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Yunanistan Maçı Pendik Stadı'na Alındı

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 2. Grup'ta mücadele etmeye devam ediyor. 25 Şubat tarihinde Yunanistan ile oynayacakları maç için stadyum değişikliği yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, maçın daha önce Esenler Erok Stadı'nda gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak yapılan kontrollerde zemin bozulmaları tespit edilmesi sonucu, UEFA'dan gerekli izin alındı ve rakip takımın onayı ile karşılaşma Pendik Stadı'na alındı.

Ay-yıldızlılar, turnuvadaki ilk maçını 21 Şubat tarihinde Dublin'de İrlanda Cumhuriyeti ile oynadıktan sonra, 25 Şubat'ta Pendik Stadı'nda Yunanistan'a karşı ikinci sınavını verecek.

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