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A Milli Kadın Futbol Takımı Yarın Slovenya ile Karşılaşıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Slovenya'yı Sivas'ta ağırlayacak, maç saat 19.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 10:03
A Milli Kadın Futbol Takımı Yarın Slovenya ile Karşılaşıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Slovenya ile Karşılaşıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında yarın Slovenya'yı Sivas'ta konuk edecek. Mücadele, Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Fabienne Michel yönetecek. Gruplara kötü bir başlangıç yaparak 1-0'lık İrlanda Cumhuriyeti mağlubiyeti ile başlayan milli takım, daha sonra Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı 1-0 yenmeyi başardı.

Gruptaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Slovenya'ya karşı 3-0'lık bir yenilgi yaşayan ay-yıldızlılar, rakibini sahasında yenerek puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.

Milli takım, grupta topladığı 3 puanla üçüncü sırada bulunurken, lider konumda olan Slovenya ise gruptaki 3 maçını da kazanarak 9 puan ile zirvede yer alıyor.

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