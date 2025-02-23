A Milli Kadın Futbol Takımı Yunanistan Maçına Hazırlanıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı Hazırlıklara Başladı

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 25 Şubat Salı günü Yunanistan ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen açıklamaya göre, antrenman, Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma Hareketleri ve Taktik Çalışmalar

İdman, ısınma hareketleriyle başlayarak, taktik varyasyonlarla devam etti. Ay-yıldızlı kadın futbolcular, Yunanistan karşılaşmasının hazırlıklarını yarın Pendik Stadı'nda yapacakları antrenmanla tamamlayacak.