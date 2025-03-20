A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2026 EHF Avrupa Kupası Rakipleri Belli Oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası'nda Danimarka, Macaristan ve Çekya ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 23:16
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2026 EHF Avrupa Kupası Rakipleri Belli Oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası'nda Danimarka, Macaristan ve Çekya ile aynı grupta yer alacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, elemelere katılacak takımların grupları Romanya'da gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'na doğrudan katılan takımların mücadele edeceği 2026 EHF Avrupa Kupası'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2. grupta yer alıyor.

A Milli takım, 2026 EHF Avrupa Kupası'nda Danimarka, Macaristan ve Çekya ile rakip olacak. 8 takım, 2 grupta çift devreli lig usulü mücadele edecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, 'Dörtlü Final' oynamaya hak kazanacak.

Grup maçları 15-16 Ekim 2025 tarihlerinde başlayacak ve 12 Nisan 2026'da sona erecek. Dörtlü Final ise Eylül 2026'da Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından belirlenecek bir merkezde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Romanya, Çekya ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, 3-20 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye'deki maçlar ise Antalya'da oynanacak.

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