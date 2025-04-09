A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası'nda Fransa'yı 2-1 Yendi!

A Milli Kadın Tenis Takımı'ndan Tarihi Zafer

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1'de Fransa'yı 2-1 yenerek önemli bir başarıya imza attı. Maç, Litvanya'nın başkenti Vilnius’taki SEB Arena'da gerçekleştirildi.

Açılış Maçı: Ayla Aksu İle Başlangıç

Takımın açılış maçında korta çıkan Ayla Aksu, rakibi Clara Burel'in sakatlık nedeniyle maçı bırakmasıyla 4-1 gerideyken galibiyeti kazandı.

İkinci Maçta Zeynep Sönmez'in Dominasyonu

İkinci maçta Zeynep Sönmez, rakibi Varvara Gracheva'yı 6-2 ve 6-1'lik net setlerle mağlup ederek Türkiye’yi 2-0 öne taşıdı.

Son Maç: Zorlu Çiftler Karşılaşması

Son karşılaşmada ise İpek Öz ve Çağla Büyükakçay çifti, Alize Cornet ve Diane Parry ikilisine 4-6, 6-1, 7-10'luk setlerle yenildi. Ancak bu sonuç, Türkiye'nin genel galibiyetine engel olamadı.

İkinci Maç İsveç ile

Bu sonuçla Türkiye, Fransa karşısında 2-1’lik zaferle gruba galibiyetle başladı ve A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İsveç ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1 maçında Fransa'yı 2-1 mağlup etti.

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1 maçında Fransa'yı 2-1 mağlup etti.