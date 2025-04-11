A Milli Kadın Tenis Takımı'ndan Billie Jean King Kupası'nda Tarihi Başarı

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası'nda Macaristan'ı 2-0 yenerek tarihi bir başarıya imza attı ve dünya grubu play-off'larına katılma hakkı kazandı.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1'de, Fransa ve İsveç'i de yenerek grubunu lider tamamlayan milli takım, C Grubu ikincisi Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Milli takım, Macaristan'ı 2-0'lık galibiyetle geçerek dünya grubu play-off'larında mücadele etme fırsatı elde etti.

Serinin ilk karşılaşmasında korta çıkan Ayla Aksu, Amarissa Kiara Toth'u 2-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle yenerek Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.

Serinin ikinci maçında ise Zeynep Sönmez, Anna Bondar'ı 6-2 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek skoru 2-0 yaptı.

Tarihi bir başarı kaydeden A Milli Kadın Takımı, kasım ayındaki play-off'larda dünya grubu elemelerine yükselmek için mücadele edecek.

Billie Jean King Kupası'nda Macaristan'ı 2-0 yenen A Milli Kadın Tenis Takımı, tarihinde ilk kez dünya grubu play-off'larında mücadele etmeye hak kazandı. Serinin ilk karşılaşmasında korta çıkan Ayla Aksu, Amarissa Kiara Toth'u 2-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle yenerek Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.

Billie Jean King Kupası'nda Macaristan'ı 2-0 yenen A Milli Kadın Tenis Takımı, tarihinde ilk kez dünya grubu play-off'larında mücadele etmeye hak kazandı. Serinin ilk karşılaşmasında korta çıkan Ayla Aksu, Amarissa Kiara Toth'u 2-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle yenerek Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.