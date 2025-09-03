DOLAR
A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD ile oynayacağı maça Bangkok'ta hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:06
A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD maçına hazır

Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, maç öncesi son antrenmanını tamamladı.

Antrenman detayları

Milli takım, Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak yapıldı; daha sonra sporcular gruplara ayrılarak topla ısınma çalışmalarına devam etti.

Antrenmanın devamındaki bölümün basına kapalı olduğu ve burada ABD maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Maç bilgileri

Millilerin ABD ile mücadelesi yarın TSİ 16.30'da başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu maçı kazanması halinde, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile yarı finalde eşleşecek.

